De Titirilquén para el mundo: película de "31 Minutos" logra histórica nominación a los Emmy Internacionales 2026

La icónica franquicia de títeres chilenos alcanzó un nuevo y significativo hito en su trayectoria internacional. Este miércoles, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció la lista de nominados para los Premios Emmy Internacionales 2026, entre los que destaca la película chilena "31 Minutos: Calurosa Navidad".

La cinta, dirigida y escrita por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, en una coproducción entre Aplaplac y Amazon MGM Studios (Prime Video), fue seleccionada en la categoría International Emmy Award for Best Kids: Live-Action, que reconoce a las mejores producciones de ficción —comedia, drama o sitcom— destinadas al público infantil y juvenil.

Estrenado en noviembre de 2025, el largometraje, de 91 minutos de duración, narra la caótica odisea del conejo Juan Carlos Bodoque, quien debe emprender un viaje al Polo Norte para rescatar la Nochebuena. La emergencia se desata luego de que el Viejito Pascuero suspenda sorpresivamente su visita a Titirilquén ante el temor de que el calor derrita a sus renos.

A lo largo de la trama, la película entrelaza diversas situaciones cómicas mientras el poblado enfrenta una extrema ola de calor. “Mario Hugo intentó, con resultados desastrosos, oficiar como maestro de ceremonias de la fecha”, detalla el relato de la producción, que también recuerda la participación de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien interpretó una versión del clásico tema “Mi muñeca me habló”, originalmente atribuido a la artista Flor Bovina.

Con esta nominación, la obra chilena figura entre los cuatro títulos seleccionados en su categoría. Para quedarse con el galardón, deberá competir contra la producción británica "Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor", la neerlandesa "De Achterblijvers" (Those Left Behind) y la comedia romántica filipina "Love At First Spike".

Este reconocimiento se suma a una destacada racha de éxitos internacionales para el proyecto infantil, que en 2025 ya había marcado un precedente tras su aclamada participación en el ciclo de conciertos Tiny Desk de la cadena estadounidense NPR.

La 54° ceremonia de entrega de los Premios Emmy Internacionales se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos. El certamen reúne este año a 64 producciones nominadas en 16 categorías, provenientes de 22 países.

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