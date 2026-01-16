Tras más de una década, Kathleen Kennedy deja la presidencia de Lucasfilm

Luego de 14 años al frente del estudio y de pilotar el renacer cinematográfico y televisivo de Star Wars, Kathleen Kennedy deja su cargo como presidenta, en una salida que se hará efectiva esta misma semana y que desde hace tiempo era comentada en la industria cinematográfica.

El cambio de liderazgo representa un giro estratégico para una de las franquicias más grande e influyente de Hollywood desde su adquisición por parte de Disney en 2012. A partir de ahora, Dave Filoni, quien era vicepresidente ejecutivo y principal responsable creativo del universo, asumirá el rol de presidente y director creativo del estudio.

El nuevo esquema de conducción será compartido. Lynwen Brennan, quien estaba a cargo del área de negocios, pasará a ocupar el cargo de directora ejecutiva y de operaciones como copresidenta de Lucasfilm.

Kennedy llegó a Lucasfilm en 2012 como copresidenta junto a George Lucas, respaldada por una trayectoria de décadas en la industria del cine. Su carrera incluye títulos emblemáticos como E.T., el extraterrestrey la saga Indiana Jones.

A pesar de su salida de la presidencia, Kennedy no se desvinculará de inmediato de la franquicia. Continuará como productora de dos proyectos importantes. El primero es The Mandalorian and Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo de este año. El segundo es Star Wars: Starfighter, película protagonizada por Ryan Gosling, con estreno previsto para el 28 de mayo de 2027.

“Ha sido un auténtico privilegio pasar más de una década trabajando junto al extraordinario talento de Lucasfilm. Su creatividad y dedicación han sido una inspiración, y me siento profundamente orgullosa de lo que hemos logrado juntos”, expresó Kennedy.

Por su parte, Dave Filoni es una figura estrechamente ligada al universo televisivo de Star Wars. Su nombre ganó peso creativo tras su trabajo en Star Wars: The Clone Wars y se consolidó en los últimos años con la expansión de la saga en Disney+ junto a Jon Favreau, con títulos como The Mandalorian y la creación de Ahsoka. Su ascenso al mando creativo y presidencial marca una apuesta clara por la continuidad narrativa y la visión de los fans para el futuro de la franquicia.

