Timothée Chalamet desata polémica al cuestionar al ballet y la ópera en plena carrera por el Oscar

El actor Timothée Chalamet, uno de los nombres que suena con fuerza en la carrera por el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película Marty Supreme, se encuentra en el centro de una polémica luego de realizar comentarios sobre el ballet y la ópera que generaron críticas en redes sociales.

Las declaraciones surgieron durante una conversación organizada por CNN y Variety, donde el actor reflexionó sobre el futuro de las salas de cine en una industria cada vez más dominada por las plataformas de streaming.

En ese contexto, Chalamet señaló que el público aún está dispuesto a asistir al cine cuando se trata de producciones que generan interés masivo.

“Si la gente quiere ver algo, como ocurrió con Barbie o Oppenheimer, irán a verlo y harán lo imposible por demostrar con orgullo que están allí”, comentó.

Sin embargo, lo que generó mayor controversia fue su opinión sobre otras disciplinas artísticas.

“No quiero trabajar en el ballet, la ópera o en cosas donde el lema sea: ‘Oigan, mantengan esto vivo aunque a nadie le importe ya’. Con todo el respeto para la gente del ballet y la ópera”, afirmó.

Sus palabras provocaron una rápida reacción en el mundo de las artes escénicas. Diversos artistas, creadores de contenido y cuentas culturales cuestionaron su postura y defendieron el valor del ballet y la ópera como expresiones artísticas vigentes.

Entre las respuestas destacó la del Teatro Municipal de Santiago, que publicó un video en redes sociales reaccionando a la polémica generada por el actor.

La controversia también se trasladó a las plataformas digitales, donde usuarios de distintos países comentaron sus publicaciones. Incluso, fiel a una conocida costumbre de internet, usuarios chilenos llegaron hasta su cuenta de Instagram para dejar comentarios con recetas de cocina chilena.

Este tipo de intervenciones ya ha ocurrido anteriormente con otras celebridades internacionales, como el cantante Adam Levine, de Maroon 5, quien en su momento optó por cerrar los comentarios en sus redes tras recibir mensajes similares.

Mientras tanto, la polémica ocurre en medio de la temporada de premios, donde Chalamet aparece entre los candidatos más mencionados para quedarse con el Oscar por su interpretación en Marty Supreme.

PURANOTICIA