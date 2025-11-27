Tras más de tres años de relación, Inna Moll anuncia matrimonio y lanza potente mensaje: “Ser esposa no me hace menos libre”

Este jueves una noticia llegó cargada de romance, anillo, y un mensaje que ya está dando que hablar. Inna Moll, la actual Miss Universo Chile, sorprendió anunciando que se casará con su pareja, el empresario mexicano Charlie Frettlohr.

Y como buena reina de las redes, lo hizo con una gran producción, con fotos de la propuesta en Tailandia y una reflexión que encendió aplausos en internet.

Después de más de tres años juntos, la pareja decidió ponerle broche de oro a la relación. Desde la paradisíaca Koh Samui, donde Inna viajó para representar a Chile en Miss Universo, la modelo compartió las imágenes del gran momento, mostrando el instante exacto en que Charlie se arrodilló frente al mar.

“El hombre que derribó mis dudas”

En su post, Inna Moll no se guardó nada y lanzó un emotivo mensaje: "Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse", escribió, dejando claro que la historia de amor va en serio.

Pero la modelo no se quedó en lo romántico. Como es costumbre, aprovechó entregar una reflexión sobre el rol de la mujer, las expectativas y la presión social que viven las figuras públicas. "En estos últimos meses he vivido experiencias intensas y momentos que me han recordado algo esencial: ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales", planteó, apuntando a quienes creen que una Miss Universo es solo una cara bonita.

"La verdadera belleza nace de la libertad (...) Una mujer libre es muy poderosa, y hoy me abrazo a esa libertad сon más fuerza que nunca", remató.

Finalmente, cerró con una frase que ya se viralizó entre sus seguidoras: "Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento".

