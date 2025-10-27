Tras incómodo momento en Fiebre de Baile, Nicole Moreno estaría evaluando renunciar al programa: “Me importan tres hectáreas las notas”

Nicole “Luli” Moreno llegó a “Fiebre de Baile” como una de las grandes cartas del programa, confiada y lista para brillar. Sin embargo, la modelo terminó protagonizando un incómodo incidente en plena presentación que la dejó completamente descolocada.

Mientras interpretaba una sensual bachata, un fallo en su vestuario casi la deja al descubierto, provocando que perdiera la concentración y apenas pudiera terminar su coreografía. Testigos aseguran que Luli salió visiblemente afectada del escenario.

“Nadie vio nada, Nicole”, le habría dicho Diana Bolocco para tranquilizarla, aunque el tenso momento ya se había robado todas las miradas en el estudio.

“Se salió el calzón (adhesivo)”, informó la físicoculturista.

“Voy a ser súper sincera: se salió toda la parte de abajo y traté de disimular lo máximo posible, pero llegó un momento en que no pude y, obviamente, como mujer me incomoda porque no es lo que quiero mostrar”, señaló en ese entonces.

Tras esta desagradable situación, Luli no obtuvo buenas calificaciones, incluso, Vasco Moulian le puso un 3.

Y fue en el último capítulo de Primer Plano donde Nicole se sinceró y señaló: “Me importan tres hectáreas las notas”.

Bajo esta misma línea, Pato Sotomayor le preguntó: “¿Pensaste en retirarte de la competencia? Porque cuando a uno le pasa algo así, uno dice ‘no quiero seguir’, ‘para qué me voy a exponer’”.

Luego, en un tono muy serio, la físicoculturista no guardó silencio y dijo: “Lo estoy pensando, la verdad, vamos a analizarlo”.

