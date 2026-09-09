Tras fallo del CNTV: Paty Maldonado desafía millonaria multa y arremete contra Trinidad Cerda

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ratificó de forma inapelable una sanción de 160 UTM, equivalente a más de 11 millones de pesos, contra el canal TV+, a raíz de las agresiones verbales emitidas por Patricia Maldonado en el programa Tal Cual.

La medida responde a la vulneración de la dignidad e identidad de género de la diputada Emilia Schneider y de la influencer Trinidad Cerda.

Tras la resolución del organismo regulador, Maldonado rompió el silencio en su podcast Con canas y sin ganas, donde desautorizó el dictamen, cuestionó los criterios de fiscalización y rechazó la gravedad de los hechos.

"No veo la gravedad y la intencionalidad de humillar a alguien. Humillar a alguien y faltarle el respeto es haberle dicho una barbaridad enorme como drogadicto, alcohólico, vende coca. Esas son cosas impresionantes que alguien pueda decir", sostuvo la opinóloga.

Maldonado también cuestionó el perjuicio económico que, a su juicio, la sanción representa para la señal privada, y reafirmó su postura frente a los hechos.

"11 millones de pesos por haberle dicho hombre a un hombre y lo voy a seguir manteniendo, que yo no he faltado el respeto a ninguno".

Además, la panelista aseguró haber sido amenazada previamente por Cerda a través de plataformas digitales.

"Yo fui provocado por el señor Cerda. Él me amenazó a mí. Él dijo: 'Donde la vea, se la va a ver a conmigo'. ¿Qué significa eso? Eso es una amenaza", aseveró.

RESPUESTA DE TRINIDAD CERDA

Por su parte, Trinidad Cerda se refirió al fallo luego de recibir la notificación del organismo. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano recordó el origen del conflicto, que comenzó cuando defendió públicamente a la parlamentaria Emilia Schneider.

"Después me contestó y me faltó el respeto, me hizo pedazos en su programa un 29 de enero. Realmente me hizo sentir muy mal", relató Cerda.

En esa misma línea, añadió que "muchos fuimos los que colocamos esta denuncia con un sentir amargo en la boca, con una sensación de injusticia".

Finalmente, Cerda señaló que bloqueó a Maldonado de sus redes sociales para concentrarse en sus proyectos personales.

"Hoy pienso distinto, no quisiera topármela, no quisiera nunca verla, ni siquiera saber que está cerca de mí o de quienes amo", cerró.

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