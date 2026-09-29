Luis Miguel regresará a Chile durante 2027 como parte de su nueva gira internacional

Los fanáticos de Luis Miguel en Chile volverán a tener la oportunidad de ver al cantante mexicano en vivo, luego de que la productora Fenix Entertainment confirmara su regreso al país como parte de la gira internacional que el artista prepara para 2027.

La empresa, que estuvo a cargo de la masiva serie de conciertos que el intérprete realizó entre 2023 y 2024, anunció a través de sus redes sociales una nueva alianza con «El Sol de México» para desarrollar su próximo tour internacional en nuestro país.

Desde la compañía destacaron que ambas partes retomarán una colaboración que ya había dado importantes resultados en la escena musical latinoamericana y manifestaron su entusiasmo por este nuevo proyecto.

El próximo recorrido internacional de Luis Miguel contempla presentaciones en Chile, aunque por ahora no existen fechas confirmadas para sus shows en territorio nacional. La información será comunicada próximamente a través de las plataformas oficiales del artista.

El regreso se produce después de la exitosa gira que el cantante desarrolló durante 2023 y 2024. En ese período realizó 194 conciertos a nivel internacional, incluyendo 12 presentaciones en Chile.

El tour también consiguió importantes cifras económicas: recaudó más de 433 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda gira de un artista latino con mayores ingresos de la historia.

Por ahora, los seguidores de Luis Miguel deberán esperar el anuncio oficial de las fechas, ciudades y recintos donde se presentará durante su próxima visita al país.

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