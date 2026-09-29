"Aunque no tuviera dónde caerme muerta": Fran García-Huidobro desclasifica su "lista negra" contra cuatro conocidos rostros de la TV

Siguiendo la tendencia iniciada por José Antonio Neme en Mucho Gusto, Fran García-Huidobro decidió hablar abiertamente sobre sus diferencias laborales. Durante la emisión de su programa Plan Perfecto, la comunicadora reveló su propia "lista negra", en la que incluyó a cuatro reconocidos rostros del espectáculo y la televisión con quienes aseguró que no volvería a trabajar.

La primera en ser mencionada fue la panelista Daniella Campos, a quien apuntó por motivos contractuales y éticos relacionados con su participación en un reciente espacio de telerrealidad. “Hay personas con las que yo creo que para el público es evidente que yo no trabajaría. Yo no trabajaría nunca con Daniella Campos. Vi cosas en el reality que forman parte de la confidencialidad de mi contrato que me impedirían absolutamente trabajar con ella”, aseveró sin rodeos.

Posteriormente, la conductora se refirió a la modelo y opinóloga Claudia Schmitd, cuestionando su manera de desenvolverse en el trabajo en equipo. “No trabajaría con ella porque no me gusta la gente que tiene su propio club de fútbol. Me gusta tener jugadores en mi equipo”, explicó García-Huidobro.

Sin embargo, los cuestionamientos más duros estuvieron dirigidos a la exejecutiva y productora de televisión Natalia Freire. Sobre un eventual reencuentro laboral, la animadora fue tajante: “No volvería a trabajar nunca con Natalia Freire, que está perdida (de la televisión), pero me da lo mismo. No volvería a trabajar con ella aunque no tuviera dónde caerme muerta”.

Para cerrar su nómina, la comunicadora generó sorpresa al mencionar al actual rostro de TVN, Daniel Fuenzalida. García-Huidobro recordó un episodio ocurrido durante la época de Primer Plano y aludió a un quiebre en la confianza tanto personal como profesional. “Él fue invitado como panelista de 'Primer Plano'. Duró muy poco tiempo porque tal vez se confundió o tal vez no fueron lo suficientemente claros con él. Tal vez le dijeron que era un tercer animador o un tercer conductor, y 'Primer Plano' nunca tuvo un tercer conductor ni una tercera conductora”, rememoró.

En la misma línea, la animadora fue categórica al explicar su postura respecto del locutor radial: “Con Daniel no trabajaría porque después de todas las cosas que han pasado y tener la sensación de que no puedo contar algo o que no puedo compartir con ustedes un proyecto... no podría trabajar con una persona en la que no confío. Así que esas personas no”.

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