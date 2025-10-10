Tras éxito en Tiny Desk, TVN emite maratón especial de 31 minutos

El fenómeno de 31 Minutos volvió a encender la nostalgia y el orgullo nacional. Luego del arrasador éxito de su presentación en el famoso Tiny Desk de NPR —que en menos de 12 horas superó el millón de reproducciones en YouTube—, TVN confirmó una programación especial dedicada al icónico noticiero de títeres.

La celebración comenzó el lunes 6 de octubre, cuando el concierto de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía se convirtió en tendencia mundial.

Aprovechando el furor, el canal estatal lanzó el jueves una maratón digital en su canal de YouTube, que reunió a más de 15 mil espectadores simultáneos desde sus primeros minutos de emisión.

El homenaje continuará hasta este domingo 12 de octubre, a partir de las 16:30 horas, con una maratón televisiva en NTV, la señal infantil y cultural de TVN.

La emisión reunirá los capítulos más recordados, buscando conectar tanto con quienes crecieron junto al programa como con nuevas generaciones dentro y fuera del país.

Además, todos los episodios de 31 Minutos ya están disponibles en TVN Play, la plataforma digital del canal, accesible desde dispositivos móviles.

