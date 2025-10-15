Tras casi 3 décadas, aseguran que AC/DC podría volver a Chile en 2026

La icónica banda australiana AC/DC estaría preparando su retorno a Chile como parte del tramo sudamericano de su exitoso “Power Up Tour”, que durante 2024 y 2025 ha pasado por Europa, Estados Unidos y Australia.

Según reportes de medios brasileños, y confirmado por La Tercera, existen negociaciones iniciales para que el grupo liderado por Brian Johnson y Angus Young se presente en un recinto de gran capacidad, con el Estadio Nacional como principal opción.

De concretarse, el show formaría parte de un recorrido regional que incluiría también Argentina y Brasil, donde ya se anunciaron tres conciertos en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo.

Esta sería la segunda visita del conjunto a Chile, tras su histórico debut del 22 de marzo de 1996, también en el Nacional, ante unas 20 mil personas, durante su icónica gira Ballbreaker. En 2009, la banda no pudo regresar debido a las remodelaciones del recinto, mientras su tour Black Ice solo pasó por Buenos Aires y São Paulo.

Hoy, con más de cuatro décadas de trayectoria y una energía intacta, AC/DC mantiene su alineación con Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Laug. Sus más recientes shows han incluido himnos como Back in Black, Thunderstruck, You Shook Me All Night Long y Highway to Hell.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, los fanáticos chilenos podrían reencontrarse con la banda australiana en marzo de 2026, en lo que promete ser uno de los grandes regresos del rock mundial a los escenarios nacionales.

