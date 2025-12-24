Carla Ballero dispara sin filtro contra su hermano y culpa a los celos de Álvaro por el fin de su matrimonio con Ludmila

La teleserie del quiebre entre Álvaro Ballero y la bailarina Ludmila Ksenofontova sigue sumando capítulos, y esta vez fue su propia hermana quien encendió la polémica.

Carla Ballero salió a desmarcarse de la versión que el exchico reality entregó en “Primer Plano”, donde apuntó a los problemas económicos como el detonante del divorcio tras 17 años de matrimonio.

Invitada al programa “Hay que decirlo” de Canal 13, Carla no tuvo reparos en contradecir a su hermano y poner sobre la mesa una bomba mucho más incómoda: los celos descontrolados de Álvaro habrían sido el verdadero motivo del quiebre. Según relató, las señales estaban ahí desde hace años y Ludmila las habría advertido en más de una ocasión.

"Yo soy muy amiga de Ludmila y uno en las parejas no se puede meter, pero yo por años lo hablé con ellos. Ellos cómo llevaban su forma de vida era su opción, pero sí habían muchas alertas y Ludmila siempre se las dio. Claro, nunca pensamos que ella iba a tomar la decisión, pero la toma y bienvenido sea", dijo Carla.

Pero eso no fue todo. La panelista fue aún más dura al apuntar a la negación constante de su hermano frente a un problema que, según ella, era evidente para todos los cercanos.

"Mi opinión es que él debiese hacer un cambio profundo real, porque el amor sí existió... Él lo cuenta, nunca lo había contado, de hecho, nunca lo había aceptado con nosotros, él lo negaba, '¡no, yo no soy celoso y tengo razón!", agregó Carla Ballero.

En su descargo, Carla recordó episodios especialmente críticos que habrían marcado el deterioro definitivo de la relación, asegurando que los celos llegaron a niveles extremos. De hecho, reveló que hubo dos momentos clave en que la pareja estuvo al borde del colapso.

Ballero sostuvo que "él se pasó todos los fantasmas del mundo, o sea, Ludmila ni siquiera trabajaba, y era toda una psicopatía de locura total. Yo de verdad esa vez lo abandoné".

La situación habría escalado tanto que cualquier situación cotidiana se transformaba en un conflicto mayor. Según Carla, el punto de inflexión coincidió con un golpe laboral que terminó por desestabilizar completamente a su hermano.

"Cualquier cosa que pasaba por delante, que era un hombre con pies, para él era... Fue cuando Álvaro perdió la pega acá en Canal 13, porque él estaba muy seguro, y pierde lo que para él es la seguridad, que es la pega, producir y tener una base económica", concluyó.

