“Casado con Hijos” vuelve a las pantallas, pero esta vez fuera de Mega: ¿cuál será su nueva casa televisiva?

Tras años siendo una de las mejores apuestas de Mega, la conocida teleserie "Casado con Hijos" cambia de casa y aterriza nada menos que en Chilevisión.

La señal perteneciente a Paramount decidió apostar fuerte por el recuerdo y anunció que la sitcom se incorporará a su franja de la tarde desde el 5 de enero, tomando posición estratégica justo después de "Contigo en Directo".

Lanzada originalmente en 2006, la producción retrata la caótica vida de los Larraín, una familia de clase media marcada por la flojera, el amor por la televisión y una absoluta falta de ambición por progresar. El clan es liderado por Tito (Fernando Larraín), junto a su esposa Kena (Javiera Contador) y sus hijos Nacho (Fernando Larraín) y Titi (Dayana Amigo), personajes que se transformaron en verdaderos íconos de las teleseries nacionales.

El desorden familiar no estaría completo sin los infaltables vecinos, Marcia (Carmen Gloria Breky) y Pablo (Marcial Tagle), quienes aportan aún más caos y situaciones incómodas a cada episodio.

Cabe recordar que esta producción corresponde a la versión chilena del clásico estadounidense "Married... with Children", y logró convertirse en la sitcom más vista en la historia de la televisión nacional, alcanzando cifras que superaban con holgura los 30 puntos de rating por capítulo, un registro que hoy parece simplemente inalcanzable.

