Jorge Said sufre brutal accidente en África y encendió las alarmas: “Ya vendrán tiempos mejores”

El reconocido periodista y corresponsal de guerra, Jorge Said, encendió las alarmas tras vivir un grave y sorpresivo episodio en pleno corazón de África.

Fue el propio comunicador quien, a través de Instagram, expuso la situación con una imagen tomada en Kenia, donde se le ve posando junto a varios niños. Pero lo que parecía una postal esperanzadora dio un giro abrupto cuando reveló que había sido víctima de un accidente que terminó empañando su travesía.

Con un mensaje que no pasó desapercibido, el conductor de “El Peregrino” confesó el complejo momento que atraviesa: "Deséenme toda la suerte que la necesito después que me acaban de atropellar por un moto que me rompió rodillas y codos".

Lejos de dramatizar —aunque visiblemente afectado—, Said fue más allá y dejó una reflexión: "Seguro voy directo a un hospital en el Congo. Así es la vida. Ya vendrán tiempos mejores mejores. Es un balance espiritual entre situaciones muy dolorosas y otras muy recomenpantes para llevarles a ustedes el mejor periodismo".

Una experiencia límite que vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes se juegan el cuerpo para contar historias desde los lugares más complejos del planeta.

