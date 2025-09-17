Tras 17 años, Tonka Tomicic recordó el legendario piropo que recibió en vivo en Buenos días a todos: "¿Un choripán?"

Aunque su nombre ha estado recientemente ligado al Caso Relojes y su trayectoria televisiva la ha mantenido en la escena pública por años, Tonka Tomicic también ha dejado huella en la cultura popular por un recordado episodio que se volvió viral.

El momento ocurrió en enero de 2018, durante una transmisión del matinal Buenos días a todos, donde el equipo decidió salir a las calles en busca de los mejores piropos.

Fue entonces cuando un trabajador de la construcción tomó el micrófono y, sin titubeos, dedicó unas palabras a Tomicic, generando un momento que rápidamente se convirtió en fenómeno en redes sociales, hasta el día de hoy.

"Mijita, ¿por qué no me lleva preso, pa' que se coma un choripán?", fue la reconocida frase del trabajador desató carcajadas en el estudio y se inscribió para siempre en la memoria del país.

Ahora, tras 17 años de esa frase, Tonka Tomicic recordó el piropo con una vistosa camiseta en la que se puede leer la frase completa. "¿Un choripán? Feliz 18", escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

