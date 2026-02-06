Tras 10 años, Zayn Malik regresa a Chile con un esperado concierto: ahora el show será sin One Direction

Después de años de espera y rumores cruzados, Zayn Malik finalmente volvió a poner a Chile en su radar. El cantante británico confirmó su regreso al país como parte de su nueva gira mundial, titulada "The Konnakol Tour", desatando la euforia inmediata entre sus fanáticos locales.

El exintegrante de One Direction, que emprendió su camino en solitario en 2016, aterrizará en Santiago el próximo 2 de octubre, con un show programado en el Movistar Arena. Pero eso no es todo. El anuncio llega acompañado de otro hito clave en su carrera: el lanzamiento de "Konnakol", su quinto álbum de estudio, fijado para el 17 de abril, un trabajo que ya genera altas expectativas en la industria y entre sus seguidores.

La noticia es aún más especial para el público chileno, considerando que la última —y única— vez que Malik pisó suelo nacional fue en 2014, cuando aún formaba parte del fenómeno global One Direction. En ese entonces, la boyband ofreció dos multitudinarios conciertos en el Estadio Nacional durante su gira "Where We Are Tour", compartiendo escenario junto a Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y el fallecido Liam Payne.

Ahora, más de una década después, Zayn regresa en solitario, con una propuesta distinta y una carrera consolidada, dispuesto a saldar una deuda pendiente con el público chileno.

Venta de entradas

En relación a su venta de entradas, los tickets para el esperado concierto estarán disponibles a través de Puntoticket desde el miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas, en una preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

La venta general comenzará el viernes 13 de febrero a las 10:01 horas, mediante el mismo sistema.

