“Pastor Rocha” arrasa en Viña 2026 y gana Gaviota de Plata y Oro

El comediante chileno-ecuatoriano Santiago Endara, conocido popularmente como “Pastor Rocha”, conquistó al “Monstruo” de la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una aplaudida presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista de 35 años desplegó una rutina marcada por la sátira religiosa y la observación social, inspirada en dinámicas del mundo evangélico. Con un estilo provocador pero reflexivo, hizo chistes en relación a su propia religión y también a los católicos, generando carcajadas en el público.

Durante su show, no evitó la contingencia política y mencionó tanto al Presidente Gabriel Boric como al mandatario electo José Antonio Kast.

Al recibir los premios, Endara exclamó: “¡Por la gloria de Dios!”, desatando una nueva ovación. En un tono más profundo, agregó que su propuesta busca “desnudar aquellos abusos, aquellos miedos que disfrazaron de fe”, y reflexionó: “No creo que Dios odie a nadie en su nombre”.

Previo a su presentación, el comediante había adelantado que traía “una rutina pensada para Viña, con respeto pero sin miedo”, consciente del desafío que implica enfrentar al exigente público de la Quinta.

Finalmente, el “Pastor Rocha” no solo superó la prueba, sino que se consagró como uno de los grandes triunfadores de la noche.

PURANOTICIA