Tras 10 años en el programa, entre lágrimas Mario Velasco renuncia a “Zona de Estrellas” en medio de rumores de desgaste profesional

Tras 10 años como rostro principal de Zona de Estrellas, Mario Velasco habría presentado su renuncia al programa de espectáculos de Zona Latina. La información fue dada a conocer por el panelista de Primer Plano, Pablo Candia, a través de su cuenta de Instagram.

Según detalló Candia, la decisión del conductor —conocido como “el anfibio”— estaría motivada por un desgaste profesional tras una extensa permanencia en el espacio.

“Después de casi 10 años en la señal de cable, el animador dejó el canal entre lágrimas”, escribió el comunicador, que también fue parte del estelar de farándula.

Actualmente, el panel del programa está conformado por Paula Escobar, Adriana Barrientos y Hugo Valencia. Este último se encuentra de vacaciones, por lo que el capítulo de este viernes será liderado por Escobar, junto a Camila Campos (Camilísima) y Barrientos.

Cabe recordar que esta posible salida se suma a la reciente partida de Manu González, quien dejó el espacio para sumarse al programa Hay que decirlo de Canal 13.

PURANOTICIA