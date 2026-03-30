Transformista Janin Day es hospitalizada tras sufrir grave accidente cerebrovascular

Impacto y preocupación en el mundo nocturno y del espectáculo. La icónica transformista, Janin Day, rompió el silencio desde una cama de hospital tras enfrentar un delicado accidente cerebrovascular que la mantiene alejada —y en completo suspenso— de su público.

Fue la propia artista quien, a través de sus redes sociales, decidió contar lo que realmente está pasando, luego de días de especulaciones por su desaparición tanto del mundo digital como de los escenarios. Actualmente, se encuentra internada desde hace más de una semana en el Hospital Eloísa Díaz.

"Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público de contar mi versión sobre mi ausencia en las redes y en el Bar, mi lugar de trabajo", partió explicando.

Lejos de suavizar el golpe, Day fue directa al revelar la gravedad de su situación, dejando en shock a sus seguidores.

"Sufrí un accidente cerebrovascular y estoy hospitalizado (...) Pido a la gente que está preocupada que sepa por mi mismo, que esta es la única versión oficial".

Pero el relato no se detuvo ahí. La artista también detalló las secuelas que enfrenta tras el complejo episodio de salud, encendiendo aún más las alarmas entre quienes la siguen.

"Tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuepo (...) El habla y mi cabeza están bien, dentro de todo", continuó, pidiendo a sus seguidores sumarse a una cadena de oración por su salud.

Detrás del personaje está Eduardo Figueroa Briones, un nombre con más de cuatro décadas de trayectoria en el espectáculo, que alcanzó nueva fama con el fenómeno viral de "Amigas y Rivales", el backstage de la disco Fausto que convirtió sus intensos “palabreos” en material obligado en redes sociales. Una historia que hoy da un giro inesperado y que mantiene en alerta a todo su público.

PURANOTICIA