Eskarcita confirma quiebre sentimental con Julitroz y pone fin a su mediática relación

La ex participante de Gran Hermano e influencer Eskarcita volvió a encender las redes tras confirmar lo que muchos ya sospechaban: su relación con el streamer Julitroz llegó definitivamente a su fin.

La noticia salió directamente de sus historias de Instagram, donde la creadora de contenido se sometió a la clásica ronda de preguntas con seguidores. Y fue ahí donde apareció la interrogante que varios venían haciendo hace días: ¿seguía o no con Julitroz? La duda surgió porque el streamer desapareció por completo de sus publicaciones recientes.

Ante la insistencia de sus fans, Eskarcita decidió poner fin a los rumores y confirmar el quiebre sin rodeos. "Sí, hace un tiempo ya que decidimos separar nuestros caminos. Todo en buenos términos y agradezco lo vivido", expresó, dejando claro que la relación terminó, aunque —según ella— sin drama.

Sin embargo, el historial de la pareja ya venía cargado de polémica. Hace un tiempo, la influencer recibió una ola de críticas en redes luego de retomar su relación con el streamer tras su paso por el reality Mundos Opuestos, donde su cercanía con Alan Didier dio mucho que hablar.

En ese momento, Eskarcita no se guardó nada y respondió con todo a quienes cuestionaban su vida amorosa. "Nunca dije algo o me referí al tema, pero me tienen podrida con sus comentarios. Si estamos juntos es cosa nuestra, no de ustedes. Métanse en su vida", señaló.

La historia entre Eskarcita y Julitroz comenzó en diciembre de 2024 y se extendió por poco más de un año. Tras un quiebre y una segunda oportunidad en 2025, la pareja finalmente decidió cerrar el capítulo esta vez, al parecer, de manera definitiva.

