Tragedia en la familia de Snoop Dogg: fallece su nieta Codi Dreaux a los 10 meses

La familia de Snoop Dogg enfrenta un momento de profunda tristeza tras la muerte de su nieta, Codi Dreaux, quien falleció a los 10 meses de edad.

La noticia fue confirmada por Cori Broadus, la hija menor del rapero, a través de su cuenta de Instagram. "Lunes, perdí el amor de mi vida. Mi Codi", escribió junto a una imagen en la que sostiene a la bebé en brazos.

El padre de la niña, Wayne Deuce, también expresó su dolor públicamente: "He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá."

El propio Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr., compartió su apoyo a la familia publicando una foto familiar acompañada de emojis de corazones y manos en oración, sin añadir palabras.

Según explicó Cori, la pequeña nació prematuramente, con apenas 25 semanas de gestación, lo que requirió una larga estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. A comienzos de enero, la familia celebró la noticia de su alta médica.

Codi permaneció hospitalizada casi diez meses antes de poder regresar a su hogar. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la causa específica de su fallecimiento.

