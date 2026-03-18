Constanza Capelli rompe el silencio y confirma su ausencia en la segunda temporada de Fiebre de Baile: hubo oferta, pero no acuerdo

Constanza Capelli estuvo en el centro de la polémica tras su inesperada salida de Fiebre de Baile de Chilevisión, donde se había instalado como una de las favoritas del público. Su sorpresiva renuncia, a solo días de la gran final del 4 de febrero, dejó a sus seguidores en shock.

En su momento, la bailarina argumentó un fuerte desgaste emocional para bajarse del programa, priorizando su salud mental en medio de la presión del estelar. Pero con el paso de las semanas y ya más recuperada, las expectativas crecieron: muchos apostaban a un regreso triunfal en la segunda temporada.

Sin embargo, fue la propia Capelli quien decidió cortar de raíz los rumores que venían circulando —incluyendo comentarios desde programas de farándula— y lo hizo fiel a su estilo, a través de sus redes sociales.

"Quería aclarar una cosita, porque me preguntan bastante. Debo admitir que he disfrutado que mucha gente me pregunte si voy a volver o no a Fiebre de Baile, que les gustaría verme bailando ahí y otra que no, por supuesto. Pero ante la incógnita de esta semana, porque también algunos programas de farándula lo dijeron, prefiero aclararlo altiro. Si me llamaron para estar en la segunda temporada, pero no se llegó a un acuerdo, así que no voy a estar", lanzó, dejando claro que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Pero eso no fue todo. Lejos de quedarse al margen, Capelli también se la jugó con todo y reveló quién es su gran apuesta dentro del programa, pidiendo apoyo explícito para su candidata.

"Quiero decir que tengo mi ganadora en mi corazón y es Vale Roth. Así que todas mis fans que la apoyen", cerró.

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