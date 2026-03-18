Pamela Díaz dispara contra Gissella Gallardo por ausentarse en “Hay que decirlo”: “Sólo tienes que dar la cara”

La tensión en “Hay que decirlo” explotó en vivo y en directo. Pamela Díaz arremetió sin filtro contra Gissella Gallardo, su propia compañera de panel, dejando la escoba en el programa de Canal 13.

Todo partió cuando este lunes Gallardo simplemente no apareció en pantalla. ¿Casualidad? Para nada. Según se comentó, habría sido el propio canal el que decidió bajarla del capítulo tras el conflicto previo, algo que no le cayó nada de bien a “La Fiera”, quien no dudó en disparar con todo.

"Yo esperaba que si no hubiese estado Gissella hoy día, hubiese estado Marité (Matus). Pero ya sabemos que Gissella hoy día no se tomó el día libre, sino que tengo entendido que mi canal le dio el día libre, ¿Por qué? No tengo idea", lanzó Díaz de entrada.

Pero eso no fue todo. Pamela subió el tono y cuestionó derechamente que no se hablara del tema abiertamente.

"Me hubiera gustado que esto lo hubiésemos hecho público, porque como nosotros hablamos de todo el mundo, yo estoy aquí sentada... pero parece que al final eso no va a pasar, seguramente hasta el día que venga Gissella, que no sé cuándo será", disparó La Fiera.

"A Gisella le gusta hablar y hacer que todo el mundo sepa que 'pobrecita, estoy cuidando mi pega' y cosas así... pero en ningún momento nadie la va a echar, sólo tienes que dar la cara", agregó.

"Ella no es una blanca paloma (...) Me lleva preguntando seis o siete meses por (Camilo) Huerta, tuve un problema bastante fuerte con esto del lleva y trae (...) yo no confío en ella hace mucho tiempo, se lo he transparentado a todos", remató Pame.

GISSELLA GALLARDO RESPONDE

Pero el round no terminó ahí. Ahora, Gisella Gallardo volvió al programa y enfrentó la polémica.

"No corresponde que yo me siente acá a hablar de todo lo que dijo Pamela ayer, prefiero conversarlo con ella. Lo voy a conversar con ella porque no me hago la víctima, no soy una mosca muerta", respondió Gallardo.

Además, desmintió que su ausencia fuera decisión propia, asegurando que quería estar presente en el capítulo anterior.

"Tampoco falté ayer porque yo quise, yo quería venir a conversar con ella, pero los ejecutivos prefirieron que no", explicó Gissella

Cabe mencionar que todo esto ocurre en medio de otro escándalo farandulero que involucra a Marité Matus, Camilo Huerta y Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz, tras rumores de una supuesta infidelidad.

PURANOTICIA