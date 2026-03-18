Arranca la cuenta regresiva para Creamfields 2026 en nuestro país: ya tiene fecha y lugar

La fiesta electrónica más masiva del país ya calienta motores y promete hacerlo a lo grande. Creamfields Chile confirmó su regreso para 2026, y no es cualquier edición: se viene otro capítulo de este megaevento que cada año convoca a miles de fanáticos y a lo más potente de la escena electrónica, tanto internacional como local.

La cita ya tiene fecha y lugar: será el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, el mismo recinto que se ha transformado en el epicentro de estas verdaderas maratones de beats, luces y excesos festivaleros.

Como era de esperarse, la producción apuesta nuevamente por tirar toda la carne a la parrilla: múltiples escenarios, un despliegue técnico de alto impacto y una parrilla de artistas que promete hacer ruido en géneros como EDM, techno y house. Eso sí, el line up todavía es un misterio.

Ahora, si estás pensando en asegurar tu entrada, tendrás que tener paciencia, porque por ahora no hay fecha oficial para el inicio de ventas, lo que ya tiene a varios impacientes. Pero no todo está perdido, porque se habilitó un registro en el sitio oficial para una preventa exclusiva, donde los más rápidos podrán acceder a los primeros tickets antes que el resto.

Y como buen show que sabe jugar con la ansiedad del público, desde la organización adelantaron que en las próximas semanas soltarán más detalles sobre este esperado evento.

PURANOTICIA