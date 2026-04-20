Tragedia en el set de «Sin senos sí hay paraíso»: cuatro muertos tras feroz ataque

Lo que prometía ser una jornada más de grabaciones terminó en una tragedia que hoy sacude al mundo del espectáculo. Este fin de semana, el set de “Sin senos sí hay paraíso” quedó marcado por un violento episodio que dejó tres muertos en Bogotá, Colombia, desatando conmoción y una ola de reacciones.

De acuerdo con lo consignado por People, todo ocurrió este sábado 18 de abril en el sector de Laches, en Santa Fe, cuando, en plena vía pública, un hombre irrumpió con un arma cortopunzante y atacó brutalmente a uno de los trabajadores del equipo. La situación escaló en segundos: compañeros de la víctima no dudaron en intervenir para frenar la agresión, desatando un enfrentamiento que terminó de la peor manera.

Lamentablemente, dos miembros del equipo de producción perdieron la vida en medio del ataque, y el propio agresor también falleció.

El comandante de la policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, detalló que “en horas de la tarde (del sábado), en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima”.

“Lamentablemente, productor de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”, confirmó el comandante, señalando que otra persona resultó lesionada y se encuentra hospitalizada.

Según Infobae, las víctimas fatales vinculadas a “Sin senos sí hay paraíso” fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de camión de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de apenas 18 años. El presunto atacante, en tanto, fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años.

Las primeras indagatorias de la Policía Metropolitana de Bogotá descartan de plano un intento de robo, apuntando en cambio al estado mental del agresor. Un dato que inquieta: no hubo intento de ingreso al set ni tampoco contacto previo con las víctimas, lo que vuelve el episodio aún más desconcertante.

El impacto fue inmediato en el mundo artístico. A través de redes sociales, la actriz Carmen Villalobos, rostro principal de la producción, no ocultó su dolor tras lo ocurrido.

“Ya todos saben lo que pasó. Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría”, escribió en sus historias de Instagram, haciendo referencia al galardón que ganó Premios India Catalina 2026. “Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia”, aseguró.

Más tarde, la actriz compartió una imagen de Perdomo y le dedicó un mensaje que refleja la incredulidad que atraviesa al equipo. “A ti Nico que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer”, expresó.

PURANOTICIA