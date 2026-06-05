Fran García-Huidobro frena en seco a "Cuchillo" Eyzaguirre tras recibir amenazas

El espectáculo nacional está viviendo horas de máxima tensión. Este viernes, el programa Primer Plano emitirá una reveladora entrevista de más de una hora a Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, donde abordará en detalle su quiebre con Gonzalo Feito, conflicto que detonó la salida de este último del programa Sin Filtros.

Sin embargo, la previa del capítulo se encendió por completo luego de que Eyzaguirre publicara un video en sus redes sociales lanzando una dura advertencia a la producción del espacio. El periodista aseguró que si sus declaraciones no se mostraban íntegras, utilizaría sus plataformas digitales para contraatacar.

“Si la entrevista es manipulada va a estar presentada completa en esta red social”, comentó Eyzaguirre con tono amenazante.

La advertencia de "Cuchillo" fue analizada de inmediato en el programa Plan Perfecto, donde sus conductores reaccionaron con una mezcla de ironía y molestia. Eduardo de la Iglesia se tomó el registro con humor asegurando: “Me encantó, creo que es la mejor promo que hemos tenido, porque se pega una amenazada, pero es muy buena”.

Por su parte, Fran García-Huidobro, conocida en el medio como "La Dama de Hierro", no tardó en responder con su característico estilo sin filtro: "Es vidente, porque sabe lo que va a pasar mañana. Es la única vez que hacemos una entrevista grabada y somos amenazados antes de emitirla”.

Lejos de intimidarse, la comunicadora decidió aceptar el desafío, le recordó a Eyzaguirre un tenso desencuentro previo en un restaurante de Vitacura y le rayó la cancha de manera tajante respecto a lo que saldrá al aire.

“Cuchillo, te quiero decir una cosa: si aprovechaste la entrevista de tu cagazo con Sin filtros para cagarme a mí, es altamente probable que eso no salga, porque en mi programa no me hacen bolsa a mí, eso lo haces tú en tu programa”, advirtió la animadora.

Para cerrar el bloque, García-Huidobro subió la apuesta y amenazó con tomar medidas legales si la situación escala, dejando en claro que no tolerará más faltas de respeto por parte de su colega.

“No te metas conmigo, ya te metiste una vez conmigo y yo me quedé callada. La próxima vez no me voy a quedar callada y voy a tomar acciones, cosa que nunca he hecho en mis 30 años en televisión. No te aproveches del vuelito para resucitar la pelea conmigo porque yo no soy tu ex. Yo a tipos como estos no les tengo miedo, porque ladran, pero no muerden”, sentenció de forma definitiva.

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