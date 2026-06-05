Aseguran que Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta tras polémicas declaraciones: “La gota que rebalsó el vaso fue…”

La polémica entre Arturo Vidal y Camilo Huerta sumó un nuevo y explosivo capítulo. Todo indica que el volante de Colo-Colo perdió definitivamente la paciencia y estaría dispuesto a llevar el conflicto hasta los tribunales luego de que el exesposo de Marité Matus se refiriera públicamente a temas relacionados con sus hijos y la pensión de alimentos.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que el "King" ya está moviendo piezas junto a su equipo legal para emprender acciones contra el personal trainer.

Según detalló la periodista, las declaraciones de Huerta realmente molestaron al bicampeón de América, especialmente cuando abordó asuntos familiares que Vidal considera privados.

“Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos”, apuntó Gutiérrez.

La comunicadora aseguró que el futbolista no quedó indiferente y que tomó una determinación drástica tras enterarse de los dichos.

“A Arturo le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él. Estaba muy molesto e instruyó a sus abogados para querellarse contra él”, agregó Cecilia.

Mientras la batalla mediática amenaza con trasladarse a la justicia, en Colo-Colo seguramente miran con preocupación el ruido que rodea a una de sus máximas figuras. Y es que Vidal deberá cambiar rápidamente el foco, ya que este fin de semana tiene una misión clave con el cuadro albo: defender el liderato del campeonato frente a Cobresal.

Cabe mencionar que el encuentro está programado para el sábado 13 de junio a las 17:30 horas.

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