Emeterio Ureta recordó su romance con Cecilia Bolocco y lanzó duro dardo: "Lo pasé pésimo, pituca, cara…"

Emeterio Ureta volvió a encender la farándula al destapar detalles de uno de los romances más comentados de su vida amorosa. En conversación con La Cuarta, el autodenominado Marqués del Arrayán repasó episodios de su pasado sentimental, habló de la emoción que le provoca la llegada de Cala, la hija de Tita Ureta, y también desempolvó su desconocida historia con Cecilia Bolocco.

Aunque durante años fue un secreto a voces, Ureta confirmó que mantuvo una relación con la ex Miss Universo que se extendió por varios meses.

"Salimos ocho meses", contó Emeterio, sobre un romance que mantuvo hace muchos años con la ex reina de belleza.

La historia se mantuvo lejos de los focos hasta que un inesperado episodio televisivo terminó sacando todo a la luz. Según relató el empresario, fue Julio César Rodríguez quien terminó exponiendo el affaire durante una participación en Podemos Hablar.

"JC me dejó la cagada, porque me invitó una noche a PH, y me dijo: "Tú anduviste con la Bolocco". "mentira", le dije, "Nada que ver". Me había dicho Cecilia que no le contara a nadie por favor, porque iba a a quedar la cagada". "Tengo todo fotografiado, me dijo él", señaló Ureta sobre la forma en que se supo del romance.

Sin embargo, lo que parecía una historia digna de portada no tuvo final feliz. Ureta aseguró que las diferencias entre ambos terminaron pasando la cuenta y que nunca lograron compatibilizar sus estilos de vida.

"Lo pasé pésimo… pituca, cara, comidas de 90 o 110 lucas, ¡De a dónde conmigo!", añadió.

“Le gusta la plata: se metió con el (Alberto) Fujimori y con (Carlos) Menem… y a ese otro pobre huevón lo va a arruinar, y él sabe que le sé la historia: no tenía un peso y su familia se hizo la plata con los dos teatros que había en Antofagasta" agregó Emeterio.

Pero Bolocco no fue la única figura conocida que cruzó su camino. El empresario también recordó otros romances con nombres que marcaron la farándula nacional e internacional.

Según contó, tuvo una relación con Paulina Nin en 1998 y también con Moria Casán, dos historias que hoy vuelven a alimentar el anecdotario sentimental de uno de los personajes más extravagantes de la televisión chilena.

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