Toto Acuña abandona estudio de Top Chef VIP tras no quedar conforme con su plato: “Estaba estresadísimo, angustiado”

En el último capítulo de Top Chef VIP, el humorista Toto Acuña decidió dejar el set tras no quedar satisfecho con el resultado de su plato.

La situación se dio durante una prueba individual de nominación, en la que los participantes debían preparar ñoquis.

Desde un comienzo, Toto mostró dificultades, ya que era la primera vez que intentaba cocinar esa receta, pero los problemas comenzaron en la etapa inicial, cuando tuvo complicaciones para encontrar los ingredientes necesarios en la despensa del programa. Luego, se atrasó con la preparación.

“La mayor dificultad es que no se me pega. No me salen los ñoquis”, afirmó el comediante.

“Ya a los 10 minutos estoy cortando la pasta y me di cuenta de que no tenía tiempo para darle forma a la pasta”, sentenció Acuña.

“Tengo que tirarlas no más, porque no puedo hacerles figuritas y después no llego con los ñoquis”, aseguró.

Tal como reveló Toto, no quedó para nada conforme con el resultado de su preparación, por lo que apenas terminó el desafío, se retiró del estudio.

“Cuando terminé estaba estresadísimo, angustiado, estresado, no sé. Quería puro salir del estudio”, reconoció.

Luego, Acuña regresó al set para presentar su plato ante el jurado, pese a tener dudas de hacerlo.

Finalmente, el jurado no tuvo buenos comentarios por su plato, y aseguraron que los ñoquis no estaban cocidos.

“Yo estaba colapsado y resultó un plato colapsado, desconectado”, cerró Toto Acuña, quien se convirtió en el nuevo nominado de Top Chef VIP.

PURANOTICIA