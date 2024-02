Top Chef VIP: Se revelan los dos primeros eliminados del repechaje

Este lunes, se transmitió el primer capítulo del repechaje del reality culinario de Chilevisión, Top Chef VIP, donde cuatro participantes nuevos y cuatro que estuvieron anteriormente, deberán pelear por estar en la cocina.

Los jueces Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, anunciaron que, de estos ocho concursantes, solo 4 seguirán en la cocina y los otros, serán eliminados definitivamente, mientras que dos cocineros, debían abandonar el espacio culinario en ese mismo programa.

Cabe mencionar que los cocineros que competirán por los cupos deseados son: Raimundo Alcalde, Trinidad Cerda, Pincoya y Juan Pablo Álvarez; de los concursantes originales, y Gissella Gallardo, Gringo Mode On, Máximo Menem Bolocco y Marcial Tagle; de los nuevos.

Los jueces no tuvieron piedad con los platos y decidieron que los dos cocineros que no siguen en competencia son: Raimundo Alcalde y Gringo Mode On.

PURANOTICIA