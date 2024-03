Top Chef VIP: Pincoya es la nueva nominada

En la última edición de Top Chef VIP, los cocineros del reality culinario de Chilevisión tuvieron que realizar la preparación de un pescado, con el fin de salvarse de la temida nominación de esta semana.

Los jueces Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, fueron implacables en los detalles y decidieron que los tres peores platillos de la jornada fueron los de Jennifer “Pincoya” Galvarini, Gisella Gallardo y Máximo Menem.

Sin embargo, los jueces inmediatamente decidieron que la “Pincoya” sería la nueva nominada de esta semana, debido a los errores técnicos que la ex Gran Hermano había cometido en su preparación.

Entre risas nerviosas y reflexiones, la ex chica reality aseveró que ahora le queda estudiar y “a darlo todo no más”, para no ser una de las eliminadas de la semana.





