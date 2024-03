Top Chef VIP: “Pincoya” es la nueva eliminada

Una nueva instancia de eliminación se vivió en el reality culinario de Chilevisión, Top Chef VIP, dejando a un nuevo cocinero fuera de la exigente cocina.

Las dos concursantes que tuvieron que medirse en la prueba de eliminación fueron Gianella Marengo y Jennifer “Pincoya” Galvarini, quienes los jueces le pidieron realizar una preparación exótica: carne de ciervo.

Los jueces Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, revisaron ambos platillos, y, en esta instancia de la competencia, tuvieron que buscar los más mínimos detalles, para tomar una decisión.

“Después de valorar los dos platos, y teniendo en cuenta la consigna de la prueba, hemos valorado la utilización por parte de Gianella, de una manera mucho más arriesgada, personal, gourmet”, justificó el juez Sergi Arola.

Con esto, se selló el destino del “Pincoya” por lo cual, el jurado determinó que sería ella, quien debía abandonar la cocina.

"Me voy contenta, me voy tranquila”, dijo la ex "Gran Hermano", quién dirigió sus últimas palabras a Marengo: “Aunque yo me prive, estoy muy contenta y agradecida de ti, de todo lo que me enseñaste acá”, finalizó.



(Imagen: @chvcocina)

