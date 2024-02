Top Chef VIP: Max Ferres, Ana María “Zapallito” y Marcial Tagle son los nuevos nominados para la eliminación  

Una nueva jornada de nominación se vivió en Top Chef VIP (Chilevisión), dejando a tres nuevos concursantes al borde de la eliminación, que se vivirá este domingo.

En esta oportunidad y como prueba, los cocineros debieron realizar una roulade de carne, y los jueces Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, junto con el juez invitado Yann Yvin, fueron muy exigentes a la hora de evaluar los platos.

El jurado determinó que las peores preparaciones fueron las de Max Ferres, Ana María “Zapallito” y Marcial Tagle, fueron las peores preparaciones y deberán pelear para seguir en el espacio culinario de Chilevisión.

“Borramos esto hoy, y que mañana sea un nuevo comienzo”, dijo Ferres resignado. Mientras que “zapallito” fue más autocrítica consigo misma y aseguró, que, si su platillo no fue bueno, fue debido a “que me llené de miedos e inseguridades”. Por último, Marcial Tagle, con desazón, solo se limitó a decir: “Creí que me podía salvar, pero no se pudo”.



PURANOTICIA