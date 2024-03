Top Chef VIP: Mauricio Pinilla aparece en el programa para apoyar a Gisella Gallardo

La última edición del reality culinario Top Chef VIP de Chilevisión, tuvo una dinámica especial, y es que los participantes debían traer a un amigo o amiga, para preparar algún platillo en conjunto, y Gisella Gallardo llevó a su exmarido, Mauricio Pinilla.

Cabe recordar que la expareja, se divorciaron en 2022, sin embargo, y como quedó demostrado en el programa, todavía mantienen una amistad y a pesar de que el ídolo de la “U” aseveró que no era bueno en la cocina, reveló que lo hizo para ayudar a Gallardo.

“Cuando me lo propuso, me dijo ‘oye, ¿te gustaría acompañarme?’. Yo le dije: ‘Mira, la verdad no tengo condiciones (para cocinar). No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión en la cocina, se me fue en collera”, contó Pinilla a las cámaras del programa.

En varios pasajes del programa, la complicidad y coqueteo entre la expareja era muy notoria, incluso nombraron a su plato como “el cuarto hijo”, lo que desató las risas de la gente en el estudio: “Lo hicimos con mucho amor, en la cocina”, aseveró Pinilla.

Cabe mencionar los jueces decidieron que este platillo y receta fue declarada como la ganadora de la prueba.

(Imagen: @chvcocina)

