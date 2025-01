“Top Chef Vip” define a sus tres finalistas de cara a la gran final: “Tan cerca y tan lejos”

El estelar gastronómico de Chilevisión “Top Chef Vip”, ya se encuentra en su recta final, y la noche de este martes vivió su esperada semifinal, en la que se definieron a las tres finalistas que deberán competir por quién se coronará finalmente como la flamante ganadora de la exigente competencia culinaria.

Javiera Acevedo, Scarlette Gálvez, Constanza Capelli y Disley Ramos se enfrentaron en una dura competencia, en la que debían realizar preparaciones con mariscos, donde Disley se robó todas las miradas con su preparación, consiguiendo así instalarse de forma directa en la final.

"¡Estoy emocionada, feliz! Me siento empoderada, hoy llegué enfocada y me lancé", fueron parte de las palabras de la creadora de contenido al resultar vencedora, quien fue seguida por la actriz Javiera Acevedo, convirtiéndose en la segunda finalista del estelar. “Estoy muy feliz, muy contenta, orgullosa… puros sentimientos buenos”, expuso al instalarse en la ansiada instancia, asegurando sentirse contenta con el resultado. “Lo he pasado bien, he estado contenta, sacando lo mejor de mí. Aquí he mostrado que realmente me la puedo y no sabía que me la podía así”, añadió.

En esta línea, la competencia por seguir en carrera por los ansiados $30 millones estaba entre las ex participantes de “Gran Hermano Chile” Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, siendo esta última quien logró imponerse a la bailarina. “¡Qué alegría, qué felicidad! No entiendo nada, no me la creo, estoy sorprendida”, lanzó.

“Tan cerca y tan lejos. Me siento orgullosa y satisfecha de lo que hice”, fueron parte de las palabras de la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile” al dejar “Top Chef Vip”. De esta forma, Javiera Acevedo, Scarlette Gálvez y Disley Ramos se convirtieron en las tres finalistas de la competencia gastronómica de Chilevisión, final que se realizará la noche de este miércoles 8 de enero a las 22:00 horas.

