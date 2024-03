“Top Chef VIP” define a sus cuatro finalistas: Última eliminada abandonó entre lágrimas el estelar gastronómico

La noche de este domingo, Chilevisión emitió un infartante nuevo capítulo de su estelar gastronómico “Top Chef VIP”, donde se vivió una nueva jornada de eliminación de cara a la gran final.

En un nuevo reto, Berta Lasala, Gianella Marengo, Belén Mora y Alonso Quintero debieron enfrentarse a duelo para asegurar su continuidad en el espacio culinario, mientras que Gissella Gallardo disfrutó de su descanso desde el VIP del programa al convertirse el jueves pasado en la primera semifinalista de la competencia.

Bajo este contexto, Quintero se debió enfrentar a Mora, mientras que Marengo a Lasala, lo que terminó con el actor y la ex chica reality triunfando y asegurando su continuidad en el estelar, por lo que de forma posterior fue la actriz con la ex integrante de “Morandé con Compañía” quienes debieron continuar con el desafío.

En esta misma dinámica, Mora y Lasala debieron cocinar codorniz y hojas, preparación que luego de ser evaluada por el jurado, dejó como nueva eliminada de “Top Chef VIP” a Berta Lasala, quien se fue del estelar entre las lágrimas de sus compañeros, quienes lamentaron su partida.

“Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos”, expuso entre llantos, evidentemente emocionada con su salida.

PURANOTICIA