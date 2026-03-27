Tonka Tomicic y los $40 millones a Hermosilla: “No soy yo la responsable”

El escándalo judicial de Luis Hermosilla suma un nuevo capítulo explosivo, y esta vez arrastra directamente a Tonka Tomicic. Luego de que un reportaje de CIPER destapara irregularidades en las declaraciones de ingresos del abogado —acusado de soborno y delitos bancarios—, salió a la luz que la animadora de Mega habría transferido nada menos que $40 millones al estudio del controvertido jurista.

La conductora de El Internado no se escondió y tuvo que enfrentar la polémica cara a cara en Plan Perfecto, donde intentó explicar el motivo de esta millonaria operación bancaria. "Yo contraté a Luis por sus servicios y le pagué, pero al que le corresponde entregar una factura o boleta es a él", aseguró, tratando de justificar la ausencia de documentación tributaria que respalde el dinero.

Sobre el pago que hoy genera titulares, Tomicic detalló que se trataba de una asesoría legal que nunca llegó a concretarse por la situación judicial del abogado. "Nunca terminé de pagar todo el servicio pactado, porque tampoco se terminó el proceso laboral comprometido", dijo, dejando claro que la detención de Hermosilla paralizó cualquier gestión pendiente.

No conforme con solo explicar el hecho, la animadora defendió su decisión de recurrir a Hermosilla, apelando al prestigio que él tenía antes de convertirse en foco de la polémica.

"(Hermosilla) era mi abogado, él en ese momento era uno de los mejores abogados de Chile y no creo ser yo la única clienta. Me imagino que hay gente súper importante que también debe haber sido cliente de él", enfatizó.

Para cerrar con fuerza, Tonka desmarcó toda responsabilidad sobre el manejo contable del dinero, apuntando directamente al abogado hoy tras las rejas.

"No soy yo la responsable, yo creo que habría que ir a tocarle el timbre a él", concluyó de manera tajante.

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