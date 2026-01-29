Tonka Tomicic y Andrea Molina deberán declarar en el juicio del Caso Audios

La Fiscalía Metropolitana Oriente incorporó a la animadora Tonka Tomicic y a la exdiputada Andrea Molina en el listado de testigos que pretende presentar en el juicio oral del denominado Caso Audios, una investigación que involucra a decenas de imputados y miles de antecedentes.

Según informó El Mercurio, ambas figuran en el escrito acusatorio de 1.743 páginas que el Ministerio Público ingresó ante el tribunal, documento que da cuenta de la magnitud de la causa: más de 16 mil archivos recopilados, 304 testigos ofrecidos por la fiscalía, 202 pruebas documentales y 43 peritajes.

El objetivo de este despliegue probatorio es acreditar la eventual responsabilidad penal de los imputados, entre quienes se encuentran los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, además de los empresarios Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz.

En el caso de Tonka Tomicic, su citación no es nueva. La animadora ya había sido convocada en 2024 para declarar sobre su relación con Hermosilla, luego de ser mencionada en intercambios de mensajes entre él y Villalobos. En esta oportunidad, deberá profundizar sobre su vínculo con ambos imputados, las gestiones que estos habrían realizado en su favor y los pagos asociados a dichas actuaciones.

La declaración de Andrea Molina, en tanto, estará centrada en aspectos financieros. La exparlamentaria deberá referirse a un préstamo otorgado por Factop SpA y a las negociaciones sostenidas con los acusados, además de su conocimiento sobre la relación comercial que su pareja, Jorge Peralta, mantuvo con esa empresa.

PURANOTICIA