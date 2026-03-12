Disley Ramos dispara contra influencers “Los Kbros”: asegura que la echaron del grupo

La influencer Disley Ramos rompió el silencio y lanzó duras acusaciones contra sus excompañeros del colectivo humorístico Los Kbros, uno de los grupos más populares de contenido en redes sociales.

Durante años compartieron sketches, videos virales y proyectos juntos, pero todo se quebró en 2025 cuando Ramos decidió dar el salto a la televisión participando en el programa Top Chef VIP. Lo que parecía un nuevo desafío profesional terminó detonando un conflicto interno que acabó con su salida del grupo.

En una entrevista con la Revista Sarah, la modelo fue directa al referirse al quiebre y aseguró que no se trató de una decisión mutua. Según su versión, simplemente la dejaron fuera. "Ellos me echaron", aseguró.

Ramos aclaró que la ruptura no tuvo relación con rumores de infidelidad, pero sí con el choque entre su creciente presencia en televisión y los proyectos que el grupo tenía en carpeta.

"Discutíamos y discutíamos harto, pero yo a un punto ya me aburrí también, como de eso. Y no, no querían que participaran en tele y pasaron unas situaciones como más complicadas al final con ellos. Pero a mi me gustaba mucho lo que hacía con ellos y los sigo encontrando muy talentosos", señaló Disley.

La respuesta de “Los Kbros”

Pero la historia no terminó ahí. A través de redes sociales, los integrantes de Los Kbros salieron a desmentir la versión de su excompañera y aseguraron que el conflicto comenzó precisamente cuando apareció la posibilidad de participar en televisión.

Según explicaron, primero la propuesta del programa llegó a otra integrante del grupo. "Primero le llegó la oferta a la Pauli (la otra mujer que integra el grupo) y le dijimos que no era una buena idea porque estábamos haciendo nuestra tercera película. Una semana después contactaron a la Disley y ella aceptó sin consultarlo con nosotros", afirmaron.

El colectivo también lanzó otra revelación que encendió aún más la polémica. Aseguraron que Ramos habría hecho una promesa económica vinculada al programa. "Pero cuando llegó a la final nos dijo 'no pensé que eso era de verdad'", concluyeron.

