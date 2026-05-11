Tonka Tomicic rompe el silencio y confirma pasado romance con Julián Elfenbein: “Corto, fugaz y sin sustancia”

Lo que durante años encendió comentarios, rumores y conversaciones en los pasillos de la televisión chilena, por fin dejó de ser un simple cahuín. Y fue la propia Tonka Tomicic quien terminó destapando la bomba en pantalla. En el más reciente capítulo de Only Friends de Mega, la animadora se sometió sin filtro al temido "Juego de la verdad" y terminó admitiendo lo que muchos sospechaban desde hace tiempo: sí hubo onda con Julián Elfenbein.

Todo explotó cuando le preguntaron de frente si realmente existió algo más que amistad con el rostro de Pasapalabra. Lejos de esquivar el tema, Tonka se lo tomó con humor y lanzó una confesión que rápidamente sacó chispas. "La verdad, diría que tuvimos un coqueteo... ya, un coqueteo", reconoció entre risas, aunque evitó entrar en detalles sobre si ese acercamiento terminó o no en besos.

La exanimadora del Festival de Viña bajó el perfil al supuesto romance, pero igual dejó claro que entre ambos hubo química. Según explicó, todo habría quedado en una historia breve, casi accidental, en una época donde ninguno imaginaba el nivel de fama que alcanzaría después. "Corto... fugaz y sin sustancia", disparó sin anestesia, marcando distancia de cualquier intento por convertir el episodio en una gran historia de amor.

"Era recién partiendo en la tele", agregó, recordando aquellos años donde ambos daban sus primeros pasos en la industria y todavía estaban lejos de convertirse en figuras estelares de la televisión chilena. Tras ese fugaz acercamiento, cada uno siguió su propio camino, aunque el rumor jamás desapareció del todo.

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