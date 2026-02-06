Tonka Tomicic rompe el silencio tras ser confirmada como animadora de la Gala de Viña 2026: “Volver a empezar…”

Mega despejó todas las dudas este martes y oficializó a los rostros que encabezarán la esperada Gala de Viña 2026. Lo que en pasillos televisivos ya se comentaba hace semanas, finalmente se hizo público: José Antonio Neme y Tonka Tomicic serán los encargados de liderar la alfombra roja más comentada del año.

El anuncio no solo confirma una dupla potente, sino que también marca el regreso de Tonka Tomicic a uno de los escenarios más simbólicos de su carrera. La animadora vuelve a la animación en vivo ligada al Festival de Viña, tras haber estado fuera del foco televisivo luego de verse involucrada en la investigación del Caso Relojes, un antecedente que inevitablemente vuelve a ponerla en el centro de la conversación mediática.

A través de su cuenta de Instagram, Tomicic no ocultó la emoción y compartió un mensaje, interpretado por muchos como una señal clara de reinicio profesional: "Volver a trabajar para la época del Festival de Viña es también volver a empezar... las veces que sea necesario (...) De regreso a lo que amo, simplemente entregando lo mejor de mi. Gracias por el cariño de siempre"

Además, la animadora reforzó su regreso compartiendo registros de la sesión fotográfica que realizó junto a José Antonio Neme, imágenes que ya comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y que adelantan el tono de una Gala que, desde su anuncio, promete dar más que hablar dentro y fuera de la pasarela.

PURANOTICIA