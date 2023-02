Tonka Tomicic rompe el silencio por el “Caso Relojes” y confirma término de su relación con “Parived”: “Siento rabia, tristeza e impotencia”

La mañana de este viernes, la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic, rompió el silencio que mantuvo por la polémica en la que se vio envuelta por el “Caso Relojes”, en el que está involucrado su esposo Marco Antonio López Spagui, más conocido como “Parived”, quien se encuentra con arraigo nacional, luego de que la residencia que mantiene con la comunicadora ubicada en la comuna de Vitacura fuera allanada por la Policía de Investigaciones.

De esta forma, Tomicic alzó la voz en su propia casa televisiva, ya que mantuvo una íntima entrevista con el programa matinal de la señal ubicada en Inés Matte Urrejola “Tu Día”.

“Estoy de varias formas, no hay solo una emoción conmigo. Estoy tranquila, pero a veces siento rabia y tristeza, impotencia. Ver que hablan de ti en los medios, pero siento que tengo que dar vuelta la página”, comenzó señalando, quien añadió que “he guardado silencio, y ese silencio me ha jugado en contra, pero es mi forma de ser. Eso ha generado que los medios avances y se digan muchas mentiras”.

“Me han involucrado en algo que no estoy involucrada, como dijo el fiscal, yo no estoy siendo investigada, yo no soy parte del caso”, aseguró Tonka, agregando que “debería estar analizando el éxito del Festival de Las Condes, preparando el Festival de Viña del Mar, pero estoy aquí respondiendo preguntas de algo que no soy parte”.

Posteriormente, la animadora de Canal 13 confirmó que finalizó su relación con Marco Antonio López. “Veníamos conversando la opción de separar nuestros caminos, pero uno no termina una relación de un día para otro. En el momento del allanamiento nosotros estábamos separados”, desclasificó.

“Nosotros decidimos separar nuestras vidas. No quiero entrar en detalles, pero esa era nuestra decisión. Nunca imaginamos que esto iba a ocurrir”, acotó, continuando con que “esto no lo precipitó, fue una coincidencia de tiempos. Le deseo lo mejor. Justamente calzaron los tiempos”.

“Él me pidió ayuda económica, yo se la di a través de cheques. Uno establece una relación de amor en base al apoyo mutuo”, agregó respecto a la compra de relojes, mientras que acerca de la relación que mantenían Parived y Harold Vilches, indicó que: “Es la única vez que le dije, en este caso particular es una persona de conocimiento público, de hecho estaba en libertad vigilada. Le dije que no me gustaba, que era una mala junta. Yo no hice negocios con esa persona, no conozco a esa persona. Mas detalles no me corresponde entregar”.

“Creí en lo que me dice, y espero que se compruebe la verdad en la justicia. Detalles íntimos no los voy a revelar, y creo que los detalles tiene que darlos Marco Antonio”, concluyó acerca de la relación de más de dos décadas que mantuvo con el anticuario.

Sobre el allanamiento, Tonka aseguró que “te sientes vulnerado, indefenso, en una situación difícil. Se llevaron cajitas con mis cosas, pulsera de mi abuela, un reloj mío, un regalo informado, collar de mi época de Miss Chile. Cosas que tengo hace mucho tiempo. Se llevaron mi argolla de matrimonio”.

