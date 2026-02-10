Tonka Tomicic revela que Felipe Camiroaga le confesó su amor: “Él se me declaró…”

Una revelación que nadie vio venir remeció el último episodio de Only Friends. Tonka Tomicic, quien se prepara para asumir la animación de la Gala de Viña junto a José Antonio Neme, dejó caer una confesión que rápidamente encendió las redes: Felipe Camiroaga estuvo enamorado de ella.

La declaración no pasó inadvertida, sobre todo considerando la historia televisiva que ambos compartieron. Durante años, Tonka y Felipe fueron la pareja dorada de las tardes, conquistando al público con una química que traspasaba la pantalla en Pase lo que Pase y más tarde en Buenos Días a Todos de TVN, alimentando rumores que hoy vuelven a instalarse.

Antes de entrar en terreno sentimental, la comunicadora sorprendió al reconocer el rol clave que tuvo el fallecido animador en su carrera.

“Por Felipe empecé a trabajar en televisión, gracias a él”, afirmó Tomicic, para luego destapar uno de los secretos mejor guardados de esa recordada dupla.

La confesión fue directa y sin rodeos. “Él se me declaró... pero no pasó nada. Las tenía todas Felipe, pero no me gustaba; además, yo justo estaba empezando mi relación (Con Parived)”, explicó Tonka, aclarando por qué el vínculo jamás cruzó la línea de la amistad.

Pese al rechazo, la animadora aseguró que el lazo entre ambos no se rompió y que continuaron trabajando juntos con la misma cercanía hasta el trágico 2 de septiembre de 2011, fecha marcada por el accidente aéreo en Juan Fernández que terminó con la vida de Camiroaga y otras 20 personas.

PURANOTICIA