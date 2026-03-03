Botota Fox se refiere a la polémica renuncia de David Montoya y Tomi Ríos en Fiebre de Baile: “Muy tonto”

El arranque de la nueva temporada de Fiebre de Baile no solo trajo coreografías y luces, sino también un escándalo que nadie vio venir: la polémica renuncia de David Montoya y Tomás Ríos a La Previa, el programa online que acompañaba el estelar, tras confirmarse la participación de Botota Fox como concursante.

El conflicto, lejos de ser nuevo, viene de arrastre desde el Miss Mundo CHV, donde Montoya y Ríos hicieron un "react" como drag queens que no cayó bien a Botota. La artista no dudó en criticar con un mensaje ácido en redes sociales:

"Que se espera si partiendo con los del react Montoya, tengo mil videos de x y del pololo ex que terminó haciendo helados y la otra le daba jale a la Naya y jamás le prestó ropa, por algo están ahí. CHV esto es un chiste".

Tomi Ríos no se quedó callado y respondió con un dardo directo: "Uno se despierta y típico de La Botota en la madrugada con sus problemas de alcohol y drogas, tirándole a la gente y al otro día se despierta y no se acuerda de nada".

En entrevista con La Cuarta, Montoya detalló su molestia y justificó la renuncia: "Me da miedo La Botota, porque es una persona que se ha agarrado a combos con sus compañeros de trabajo, y yo no me voy a exponer a eso".

Por su parte, Botota Fox bajó la intensidad de la polémica en el lanzamiento del programa, con palabras que no pasaron desapercibidas: "Supe de la renuncia de David y lo encontré muy tonto. En la televisión tienes que darte valor tú y no esperar que te valoren", declaró en Todo se Sabe.

Además, lanzó un mensaje contundente sobre cómo funcionan las reglas del medio: "No me van a echar a mí para decirles que ellos se queden. Y no lo van a hacer por nadie, no es así la televisión (...) tienen que ir aprendiendo los chiquillos".

"Ojalá que el próximo Fiebre de Baile vuelvan. Besitos para ellos dos, que les vaya regio y no anden peleando. Sabemos cómo es nuestra comunidad, no nos aplastemos entre nosotras", cerró Botota.

Un debut que prometía luces y ritmo terminó encendiendo chispas, dejando en claro que en la farándula chilena, los verdaderos fuegos artificiales no siempre están en el escenario.



