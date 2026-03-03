Revelan cuándo Fran Maira podría regresar a sus labores en Chilevisión tras accidente con motociclista

Una semana después del grave accidente automovilístico protagonizado por Fran Maira en Lo Barnechea, la farándula sigue en shock. El incidente dejó a un motorista colombiano gravemente herido y luchando por su vida, mientras que la animadora enfrenta arraigo nacional y firma mensual mientras avanza la investigación.

El hecho no solo opacó su esperado debut en Fiebre de Baile, sino que también la alejó de sus funciones como jurado en ¿Cuánto Vale el Show?.

Ahora, en la antesala del estreno de la segunda temporada del estelar, Diana Bolocco reveló que el canal optó por esperar a que Maira se recupere antes de reincorporarla a la competencia.

"Es de público conocimiento lo que sucedió con Fran, que protagonizó ese lamentable accidente, y ese es el motivo por el que ella, hasta ahora, no va a estar en la competencia (...) Está muy afectada por esta situación, así es que vamos a esperar unas semanas, vamos a esperar su recuperación y si es así, ella se va a sumar nuevamente a la competencia", expresó la animadora.

Mientras tanto, Infama.cl dio un adelanto sobre cuándo podríamos ver a Maira de vuelta frente a cámaras: "Si todo va bien, la próxima semana ella tiene que volver a trabajar", señaló el portal.

Por ahora, ni la conductora ni CHV han dado mayores detalles, manteniendo el misterio sobre su regreso y dejando a los seguidores en suspenso.

