Daniela Aránguiz responde ante rumor de “orden de arresto” en su contra: “Dicha afirmación es falsa”

Un nuevo capítulo judicial sacude a la farándula. Durante las últimas horas comenzó a correr como pólvora el rumor de que la defensa de Juan David Rodríguez habría solicitado el arresto de Daniela Aránguiz, luego de que la opinóloga no se presentara a la audiencia fijada la semana pasada en la causa que los enfrenta.

El conflicto viene de arrastre. En octubre pasado, el ex chico reality decidió llevarla a tribunales tras sus incendiarios comentarios en Only Fama, de Mega, donde Aránguiz aludió a antiguas adicciones del cantante.

"Se ha incurrido reiteradamente en declaraciones públicas que lesionan su honra, reputación e imagen personal y profesional, tanto en programas de televisión como a través de redes sociales", señaló en 2025 la defensa de Rodríguez tras presentar la querella.

La semana pasada estaba fijada una audiencia clave, pero Aránguiz no llegó. ¿La razón? Problemas gastrointestinales. Sin embargo, desde el entorno del artista habrían manifestado su molestia ante el tribunal, argumentando que no se presentó el certificado médico correspondiente.

Cuando el rumor de una supuesta orden de arresto empezó a tomarse redes sociales y portales, Aránguiz decidió contraatacar con un comunicado público, desmintiendo tajantemente la versión.

"Dicha afirmación es falsa. El certificado médico fue presentado por mi abogado en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal. (...) La difusión de esta información no sólo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente, afectando mi honra, mi reputación y mi dignidad como madre de familia y como mujer (...) Estas acusaciones, al igual que otras formuladas por el Sr. Rodríguez, son falsas", expresó antes de advertir que recurrirá a todas las instancias legales.

Mientras unos hablan de rebeldía ante la justicia, ella acusa una operación para ensuciar su nombre. Y esto, lejos de cerrarse, parece recién comenzar.

