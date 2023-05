Tonka Tomicic reapareció en redes sociales compartiendo registro de viaje en solitario por el sur de Chile

Tonka Tomicic reapareció en redes sociales contando a sus seguidores que inició una travesía por la Carretera Austral.

Tras ser vinculada al caso "Relojes Vip", la rostro de Canal 13 se había mantenida alejada de las plataformas digitales.

“Me lancé a la aventura de la Carretera Austral. Primer viaje absolutamente sola ¡Un desafío!”, expuso en un video.

Tonka detalló que su primer recorrido inició desde Coyhaique a Puerto Río Tranquilo.

El registro donde Tonka exhibió paisajes de algunos de los lugares que está recorriendo, fue acompañado con la canción de Harry Styles, «As It Was».

Cabe señalar que la última vez que la animadora había compartido un contenido en Instagram fue el pasado 6 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

PURANOTICIA