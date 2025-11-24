Tonka Tomicic no se baja: Teletón rompe el silencio y desmiente polémico rumor a días del inicio

Tras el estallido del rumor que aseguraba que Tonka Tomicic había sido “bajada” de un segmento clave de la Teletón 2025 por presión directa de auspiciadores, la organización de la cruzada solidaria salió con fuerza a frenar la ola de especulaciones, asegurando que la animadora sigue firme en todos los planes originales.

A menos de una semana del arranque de las famosas “27 horas de amor”, la información publicada por El Filtrador encendió el caos. El sitio afirmaba que Tonka había sido removida de la clásica corrida familiar Banco de Chile–Visa porque uno de los auspiciadores habría presentado una queja por su presencia, insinuando que su nombre aún genera ruido por el “Caso Relojes”.

El rumor no tardó en encender en la farándula, ya que su retorno a la Teletón 2025 era comentado como uno de los golpes televisivos más esperados del año.

Debido a esta situación, la organización de Teletón decidió cortar de raíz la polémica. En conversación con el diario La Hora, una fuente oficial desestimó por completo la versión que circulaba e incluso se mostró perpleja ante la rapidez con que se propagó.

"Nadie nos ha llamado para consultar el tema, y lo que puedo decir es que Tonka va a participar de la corrida de Banco de Chile-Visa, tal como ha estado previsto siempre", señalaron de manera firme, rematando que su presencia en el evento "no está en duda para nada".

La fundación insistió además en que Tomicic está completamente considerada para la programación televisiva de la Teletón de este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, despejando cualquier insinuación de veto.

Consultados sobre si la supuesta molestia de los auspiciadores tendría relación con el bullado “Caso Relojes”, la fuente evitó entrar en el juego de la polémica: "Estamos concentrados en lo que es importante para nosotros, que es el programa (de TV)", concluyeron.

