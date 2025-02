Tonka Tomicic exhibe imágenes de su documental: "Sentí que se me vino la vida encima"

Tonka Tomicic volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez para exhibir un adelanto de lo que será el documental sobre su vida.

La animadora de televisión compartió algunas imágenes en las que, además, adelanta que va a contar su verdad.

"Esta historia se ha contado en voces de otros y eso es responsabilidad mía porque me cuesta hablar de mí", comenzó diciendo la ex animadora del Festival de Viña.

De igual forma, en las imágenes se ve que Tonka hace referencia a su relación con Marco Antonio López, alias Parived, y su vínculo con el caso Relojes.

"Sentí que se me vino la vida encima, me sentí muy imbécil. Sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, para que no se me olvidara", dijo.

"Me tuve que volver a querer, tuve que sentir que valía", agregó la ex Miss Chile.

Finalmente expuso que "me encantaría ser mamá, me veo mis cicatrices pero cuando me las veo me gustan, porque me marcan y me muestran todas las veces que me he levantado y me seguiré levantando una y otra vez".

PURANOTICIA