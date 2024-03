Tonka Tomicic estaría negociando con nueva casa televisiva: Llegaría a conducir un matinal

Luego de su reciente salida de Canal 13 el pasado 29 de febrero tras 14 años en la estación televisiva, nuevos detalles sobre el futuro televisivo de Tonka Tomicic han salido a la luz.

Ya que según reveló el periodista Patricio Sotomayor a través del canal Tevex, información que luego fue confirmada por el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, la ex conductora de “Bienvenidos” estría negociando para llegar a TV+, donde realizaría un programa matinal.

“Es obvio que la Tonka se va a ir a TV+ porque está la Raquel Argandoña y la Raquel Argandoña a la gente que quiere de verdad (la apoya). De hecho a una compañera muy querida, Ceci Gutiérrez, ella llegó a TV+ porque Raquel hizo la gestión”, aseguró Adriana Barrientos.

Mientras que, el panelista del espacio Hugo Valencia añadió bajo la misma línea que “entiendo yo que la razón por la cual Tonka no decidió aceptar la oferta de canal 13, no pasa tanto por lo económico. Yo creo que ella tiene plena conciencia, como figura y como producto televisivo, hoy día no vale lo mismo que hace 7 años que negoció su último contrato con Canal 13”.

“Entiendo que la gran piedra en el zapato es que Canal 13 no le ofrecía ningún proyecto en concreto. Entiendo que lo que quiere Tonka es trabajar por 10, por 8, no tengo idea pero eso Canal 13 no lo aseguraba”, concluyó.

Cabe recordar que, Tonka se encontraba fuera de pantalla hace varios meses, más aun luego de que estalló la polémica judicial por el denominado Caso Relojes, donde su exmarido Marco Antonio López Spagui, más conocido como “Parived” fue formalizado.

PURANOTICIA