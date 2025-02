Tonka Tomicic espera dejar atrás el «Caso Relojes» y anuncia que se divorciará de Parived

Tonka Tomicic se refirió a su situación actual y al estado de su relación con Marco Antonio López Spagui conocido como "Parived", quien se encuentra vinculado al «Caso Relojes».

Durante una entrevista con «Buenos Días a Todos» de TVN, la animadora comentó sobre el caso y aseguró que ella no fue “parte de esto, nunca estuve involucrada”.

Además, señaló que “se supone que ya no tienen más plazo de investigación, por lo que es un proceso que se está cerrando estos días. Según lo que me han comentado, yo podría seguir mi vida totalmente normal, estaría fuera de eso”.

Por otro lado, la comunicadora negó tener dinero en el extranjero. “Estaban especulando que casi que yo tenía dinero en paraísos fiscales, que tenía plata guardada afuera, entonces yo en general he tenido una dinámica de guardar silencio”, expresó.

“Pero siento que tanto guardar silencio, se han dicho cada cosa en la televisión, en los medios escritos y pienso que, en algún minuto, si yo no digo algo, nadie lo va a decir, y cualquiera puede seguir enlodando, sin pruebas. Porque tú no puedes decir cosas así al boleo”, agregó.

En cuanto a su relación con "Parived", reveló que aún mantiene el contacto, pero que “pasando esta situación vamos a comenzar nuestro proceso de divorcio”.

“Decían que estábamos juntos, pero no quiero volver a entrar en todo lo que se ha dicho estos últimos dos años”, precisó.

Tomicic también se refirió a la solicitud de liquidación forzosa simplificada que el Banco Santander-Chile presentó en su contra, al enfrentar deudas que superan los 91 millones de pesos.

“Yo dejé de trabajar y por supuesto que mis ingresos bajaron a cero. Y traté de resolver con los bancos y reunirme con los bancos para bajar la cuota, una cuota más chiquitita que me permitiera con algún ‘pituto’, con algo, poder seguir pagando. Siempre mi voluntad fue cumplir con mis compromisos”, indicó, precisando que al no percibir ingresos fijos se le indicó que no podía acceder a una repactación y el Banco Santander la demandó.

Además, manifestó sus suspicacias por la solicitud de quiebra y afirmó que espera superar esta situación.

“Estoy en este proceso. He tratado de negociar y le he propuesto al banco tres posibilidades distintas para solucionar. El banco no ha tenido, el Banco Santander, no ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo conmigo. Y yo no sé qué más hacer”, comentó.

